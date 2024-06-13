Земельный фонд Самарской области увеличился на 550 гектаров

На 550 гектаров увеличился земельный фонд потенциальных для жилищного строительства земель Самарской области за пять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.
Впервые за время реализации проекта "Земля для стройки" перспективные для строительства многоквартирных жилых домов земельные участки выявлены на территории городского округа Октябрьск.
По инициативе администраций Кинельского, Красноярского, Камышлинского и Елховского районов земельный фонд также пополнился земельными участками для целей индивидуального жилищного строительства.
С начала года для целей жилищного строительства заинтересованным лицам предоставлено 163 земельных участка общей площадью 19 гектаров.
По информации ведомства, за время действия проекта на территории региона выявлено более 740 земельных участков и территорий, потенциально подходящих для строительства индивидуальных или многоквартирных домов общей площадью более 3,5 тысячи гектаров.
Последние комментарии
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.