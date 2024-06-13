"Подошли к критической волне": Василенко объяснил, как Самару будут спасать от потопов

Ливневая канализация оборудована только на 44% территории Самары. При этом стоки сбрасываются в водоемы без очистки. Об этом врио главы регионального министерства энергетики и ЖКХ заявил 13 июня на заседании профильного комитета губдумы.

По его словам, проекты строительства очистных сооружений откладывали. В итоге город подошел к "критической волне".

"Тревожная ситуация была по проектированию очистных сооружений в Постниковом овраге, которое длится с 2018 года. Предполагается сбор сточных вод с территории от Софийского собора (находится на набережной у Ладьи) и со стороны улицы Ташкентской, где сделали сброс со стадиона, до Постникова оврага. Это позволит собирать почти всю воду с волжского склона для последующей очистки и сброса в Волгу. Какие подводные камни были? В 2023 году были попытки отобрать земли под очистные сооружения в сторону продолжения улицы Авроры. Мы отстояли. Также была тема проложить коллекторы от Третьей просеки в сторону Постникова оврага. Тоже отстояли", — рассказал Владимир Василенко.

По его словам, первоначально стоимость проекта была 14 млрд рублей, в ценах 2024 года — 24,5 млрд рублей. Для получения финансирования, правительство подало документы на уровень Минэкологии и Минстроя РФ.

"Проект будет реализовываться не один год, а в течение 5-6 лет. Можно это делать этапами, с разных сторон", — добавил врио министра.

Всё еще на паузе стоит вопрос строительства очистных сооружений "Орлов овраг", который предполагает строительство ливневки со стороны Ташкентской в направлении проспекта Металлургов до чкаловского выпуска в реку Самару. А вот проект по историческому поселению города уже почти готов.

"В центре Самары отсутствует ливневка, кроме Волжского проспекта и улицы Максима Горького. Вся вода идет на поверхность либо в хозфекальную канализацию. Проект предусматривает строительство 14 резервуаров, где будет собираться вся вода, и направляться в очистные сооружения в поселке Запанском (Шмидта). На его реализацию нужно 5 млрд рублей", — сообщил Владимир Василенко.

Также планируется строительство ливневых канализаций в поселках Управленческий и Зубчаниновка. Проекты должны быть готовы осенью.

"При реализации всех этих проектов уровень очистки ливневых стоков в Самаре будет достигать 85%", — отметил глава минЖКХ.