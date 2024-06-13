"Крылья Советов" заинтересовались защитником из Туниса

ФК "Крылья Советов" заинтересованы в покупке защитника тунисского клуба "Сфаксьен" Алаи Грама, сообщил журналист Ахмед Адала.
"Крылья Советов" предлагают за футболиста 700 тыс. евро и 50% дальнейшей перепродажи. Также известно, что украинский ФК "Шахтер" предложил за трансфер 22-летнего спортсмена 1,4 млн евро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?