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В Самаре за 110 млн руб. продается здание Ростелекома на ул. Мичурина

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре за 110 млн руб. выставлено на продажу здание Ростелекома на ул. Мичурина, д. 54. Продавцом в объявлении указана компания "Ростелеком".

Фото: скрин с avito.ru

Площадь шестиэтажного здания составляет 2,2 тыс. кв. м. Оно было построено в 1976 году.

В описании указывается, что земельный участок под зданием площадью 1,3 тыс. кв. м используется на праве долгосрочной аренды.

"Подойдет под офис крупной компании, производство, перепрофилирование под любые цели", - указывается в объявлении.

Также отмечается, что вместе с объектом новому собственнику передается производственная база площадью 721 кв. м в Кинеле.

Ранее Ростелеком за 360 млн руб. выставил на продажу здание площадью 9,7 тыс. кв. м на ул. Красноармейской, д. 17. А также комплекс объектов общей площадью 3 тыс. кв. м на ул. Блюхера, д. 30 (90 млн руб.).

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