В Самаре за 110 млн руб. продается здание Ростелекома на ул. Мичурина

В Самаре за 110 млн руб. выставлено на продажу здание Ростелекома на ул. Мичурина, д. 54. Продавцом в объявлении указана компания "Ростелеком".
Площадь шестиэтажного здания составляет 2,2 тыс. кв. м. Оно было построено в 1976 году.
В описании указывается, что земельный участок под зданием площадью 1,3 тыс. кв. м используется на праве долгосрочной аренды.
"Подойдет под офис крупной компании, производство, перепрофилирование под любые цели", - указывается в объявлении.
Также отмечается, что вместе с объектом новому собственнику передается производственная база площадью 721 кв. м в Кинеле.
Ранее Ростелеком за 360 млн руб. выставил на продажу здание площадью 9,7 тыс. кв. м на ул. Красноармейской, д. 17. А также комплекс объектов общей площадью 3 тыс. кв. м на ул. Блюхера, д. 30 (90 млн руб.).
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))