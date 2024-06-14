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Общество

В Самаре отремонтируют бомбоубежище завода КИНАП

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Самары объявил торги на ремонт защитного сооружения на улице Лесной, 23. Судя по всему, речь идет о бомбоубежище завода КИНАП.

Фото: google.ru/maps

"Подрядчику предстоит провести ремонт внутренних помещений запасных входов и лестницы пролета центрального входа защитного сооружения. Стоимость контракта — 1,6 млн рублей. Сроки выполнения работ: 50 рабочих дней с даты заключения договора", — говорится в документах закупки.

Сам завод КИНАП уже давно не существует. На этом участке берега Волги предприятия располагались еще с XIX века. Сначала там были паровая мельница Шадрина и винокуренно-дрожжевой завод Афанасьева, в 1930 году — фабрика № 5 "Металлоштампа", а в 1931 году — Самарский завод киноаппаратуры. С 1939 года предприятие производило химзащиту и специальные изделия для боеприпасов, после Великой Отечественной войны — эмалированную посуду и пластмассовые изделия, в 1980-х годах — санки, игрушки, противогазы.

Именно в те годы, как пишет "Другой город" со ссылкой на конструктора завода КИНАП Игоря Сластенина, под предприятием построили бомбоубежище.

"Под КИНАПом есть бомбоубежище, рассчитанное на ядерный взрыв. Там огромные ворота, грузовик может проехать. Бомбоубежище рассчитано на 2000 мест", — рассказал Игорь Сластенин.

После развала СССР завод приватизировали, а затем признали банкротом. На месте предприятия появился огромный развлекательный комплекс KIN-UP с ресторанами, боулингом, клубами, барами и другими заведениями. Но и он разорился. Процедура банкротства компании-владельца длится до сих пор. Хотя это не мешает развлекательному комплексу продолжать работать.

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