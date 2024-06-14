АО "Транснефть - Приволга" подготовило производственные объекты к пожароопасному сезону

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" в полном объеме подготовили производственные объекты к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период. По окончании комплексных мероприятий предприятие оформило паспорт готовности.

В целях защиты от возможных случаев возгорания было расчищено почти 2,5 тыс. км участков магистральных трубопроводов и более 1 тыс. км вдольтрассовых воздушных линий электроснабжения. Подготовлена территория обвалования резервуаров, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. На линейной части магистральных трубопроводов обновлены и обустроены минерализованные полосы. Проведено сезонное обслуживание 86 пожарных автомобилей, проверена работоспособность пожарной сигнализации на объектах линейной части. В подразделениях предприятия создано 18 групп по тушению лесных, степных пожаров.

Проведены инструктажи членов групп, проверена их укомплектованность боевой и спецодеждой, снаряжением. Практические навыки сотрудники отработали в ходе учебно-тренировочных занятий. Также была проверена работоспособность пожарно-технического оборудования и пожарной техники, в том числе резервуаров противопожарного запаса воды и водоемов, узлов подключения, гидрантов, систем охлаждения резервуарных парков, установок газового порошкового пожаротушения.

На линейной части проверена укомплектованность пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. Подготовлены к грозовому периоду средства молниезащиты. В пожароопасный период большое внимание специалисты уделяют проверке состояния площадок строительства и реконструкции производственных объектов. Проводится мониторинг наличия, технического состояния первичных средств пожаротушения вахтовых жилых городков, работоспособности систем сигнализации, площадок складирования материалов.

С целью своевременного прогнозирования и мониторинга пожароопасной обстановки в регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга" специалистами организовано взаимодействие с региональными властями и администрациями районов. Отработаны планы координации с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по тушению лесных пожаров на территориях, прилегающих к охранным зонам магистральных трубопроводов.

АО "Транснефть - Приволга" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование.