АО "Транснефть - Приволга" подготовило производственные объекты к пожароопасному сезону

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" в полном объеме подготовили производственные объекты к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период. По окончании комплексных мероприятий предприятие оформило паспорт готовности.
В целях защиты от возможных случаев возгорания было расчищено почти 2,5 тыс. км участков магистральных трубопроводов и более 1 тыс. км вдольтрассовых воздушных линий электроснабжения. Подготовлена территория обвалования резервуаров, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. На линейной части магистральных трубопроводов обновлены и обустроены минерализованные полосы. Проведено сезонное обслуживание 86 пожарных автомобилей, проверена работоспособность пожарной сигнализации на объектах линейной части. В подразделениях предприятия создано 18 групп по тушению лесных, степных пожаров.
Проведены инструктажи членов групп, проверена их укомплектованность боевой и спецодеждой, снаряжением. Практические навыки сотрудники отработали в ходе учебно-тренировочных занятий. Также была проверена работоспособность пожарно-технического оборудования и пожарной техники, в том числе резервуаров противопожарного запаса воды и водоемов, узлов подключения, гидрантов, систем охлаждения резервуарных парков, установок газового порошкового пожаротушения.
На линейной части проверена укомплектованность пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. Подготовлены к грозовому периоду средства молниезащиты. В пожароопасный период большое внимание специалисты уделяют проверке состояния площадок строительства и реконструкции производственных объектов. Проводится мониторинг наличия, технического состояния первичных средств пожаротушения вахтовых жилых городков, работоспособности систем сигнализации, площадок складирования материалов.
С целью своевременного прогнозирования и мониторинга пожароопасной обстановки в регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга" специалистами организовано взаимодействие с региональными властями и администрациями районов. Отработаны планы координации с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по тушению лесных пожаров на территориях, прилегающих к охранным зонам магистральных трубопроводов.
АО "Транснефть - Приволга" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее