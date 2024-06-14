Андрес Понсе завершает выступление в "Акроне"

Трудовое соглашение ФК "Акрон" с венесуэльским нападающим Андресом Понсе истечет в июне и не будет пролонгировано.

Андрес Понсе присоединился к команде в январе 2023 года. За полтора сезона форвард наколотил 18 мячей и оформил четыре голевые передачи в 57-ми матчах, став лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.