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Футбол Спорт

Андрес Понсе завершает выступление в "Акроне"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трудовое соглашение ФК "Акрон" с венесуэльским нападающим Андресом Понсе истечет в июне и не будет пролонгировано.

Андрес Понсе присоединился к команде в январе 2023 года. За полтора сезона форвард наколотил 18 мячей и оформил четыре голевые передачи в 57-ми матчах, став лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.

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