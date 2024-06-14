Андрес Понсе завершает выступление в "Акроне"

Трудовое соглашение ФК "Акрон" с венесуэльским нападающим Андресом Понсе истечет в июне и не будет пролонгировано.
Андрес Понсе присоединился к команде в январе 2023 года. За полтора сезона форвард наколотил 18 мячей и оформил четыре голевые передачи в 57-ми матчах, став лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.
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Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?