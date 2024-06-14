Тольяттинец получил срок за убийство отца

В Тольятти суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, которого признали виновным в смерти отца. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В декабре 2023 г. пьяный тольяттинец поссорился с тяжелобольным отцом. Старший из родственников бросил кружку в сына, а потом начал угрожать ножом. В ответ мужчина выбил нож и избил оппонента. Пострадавшего госпитализировали, через несколько дней он скончался.
Суд назначил тольяттинцу семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!