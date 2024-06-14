Тольяттинец получил срок за убийство отца

В Тольятти суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, которого признали виновным в смерти отца. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2023 г. пьяный тольяттинец поссорился с тяжелобольным отцом. Старший из родственников бросил кружку в сына, а потом начал угрожать ножом. В ответ мужчина выбил нож и избил оппонента. Пострадавшего госпитализировали, через несколько дней он скончался.

Суд назначил тольяттинцу семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.