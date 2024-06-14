"ЭнергосбыТ Плюс" проводит консультации клиентов в Куйбышевском районе Самары

При поддержке администрации Куйбышевского внутригородского района сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводят дополнительные консультации для клиентов компании. Встречи проходят еженедельно по вторникам с 9:00 до 13:00 — ближайшие из них запланированы на 18 и 25 июня.
Для удобства горожан прием организован в здании общественной приемной администрации района по адресу: улица Зелёная, 14А. Здесь можно уточнить информацию по начислениям за горячее водоснабжение, передать показания приборов учета тепла, актуализировать информацию по приборам учета и срокам их поверки, а также получить консультацию по многим другим вопросам. Просим при себе иметь все необходимые подтверждающие документы: паспорт приборов учета, акт поверки, фото текущих показаний приборов учета, паспорт собственника, справку о составе семьи при необходимости актуализации данных сведений.
"Обращаю внимание наших новых клиентов, что энергокомпания обладает развитой сетью онлайн-сервисов. Они дают возможность оперативно решить любой возникший вопрос дистанционно, не выходя из дома. Для начала достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете. С порядком регистрации в этом сервисе можно ознакомиться в квитанции", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.