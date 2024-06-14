В Самарской области иностранец попался с 98 г героина

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу иностранца. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков.
В ноябре 2023 г. забрал из тайника в Кировском районе 98 г героина, расфасованные в 58 свертков. С наркотиком он приехал в Отрадный, но попался полицейским в городском сквере.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки