В Самарской области иностранец попался с 98 г героина

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу иностранца. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков.

В ноябре 2023 г. забрал из тайника в Кировском районе 98 г героина, расфасованные в 58 свертков. С наркотиком он приехал в Отрадный, но попался полицейским в городском сквере.