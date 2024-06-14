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Преступления Происшествия

В Самарской области иностранец попался с 98 г героина

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу иностранца. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков.

В ноябре 2023 г. забрал из тайника в Кировском районе 98 г героина, расфасованные в 58 свертков. С наркотиком он приехал в Отрадный, но попался полицейским в городском сквере.

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