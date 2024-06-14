Самара встретила автопробег из Владивостока в Донецк

12 июня на площади Славы в Самаре состоялось торжественное мероприятие по встрече участников автопробега "Сила в единстве". Автопробег стартовал 25 мая из Владивостока в Донецк. Его организатор — Приморская краевая общественная организация ветеранов морской пехоты "Сатурн" под руководством Владимира Лобастова.

Ветераны морской пехоты, проехав через всю страну на приобретенных автомобилях повышенной проходимости, загруженных гуманитарной помощью, передадут их представителям соединений морской пехоты в зоне специальной военной операции.

Груз везут своим землякам-дальневосточникам из 155-й бригады, в которой воюют морпехи, подводники, надводники, морчасти погранвойск, спецназ ВМФ и береговая охрана. По ходу движения в регионах страны проводятся мероприятия по встрече автоколонны, к автопробегу присоединяются ветераны морской пехоты на своих автомашинах с гуманитарным грузом.

В Самарскую область колонна, состоящая из 11 автомашин, прибыла вечером 11 июня. Гостей встретили члены региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ".

12 июня на площади Славы в Самаре прошло торжественное мероприятие с построением автоколонны и возложением цветов к Вечному огню. На площади собрались самарские ветераны, юнармейцы, студенты самарских вузов, которые передали участникам автопробега письма для участников СВО.

Дальневосточников от имени временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева приветствовал врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции генерал-лейтенант Юрий Рожин.

В Самаре к автоколонне присоединились самарские ветераны морской пехоты с гуманитарным грузом на двух автомашинах, одна из которых по окончании автопробега вернет домой самарских водителей.

В гуманитарном грузе 23 маскировочных сети и два маскхалата для снайперов "Леший", генератор, колеса, ящики с запчастями, блиндажные свечи, медикаменты, моющие средства и многое другое. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли настоятель Храма во имя Рождества Христова отец Михаил, волонтёрское объединение гимназии № 54.

Встретить автопробег пришли мамы погибших на СВО самарских морпехов: Виталия Казакова и Александра Малькова. Их имена нанесены на самарские автомашины, присоединившиеся к автопробегу.