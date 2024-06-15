Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков может перейти в московский "Спартак"

Юрий Горшков — защитник "Крыльев Советов" близок к переходу в московский "Спартак". Сейчас стороны обсуждают детали контракта. Об этом сообщает телеграм-канал "Дай ударитЬ".
Горшкову 25 лет, в прошедшем сезоне он провел за "Крылья" 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола. В октябре 2023 г. он дебютировал за сборную России в игре против Кении (2:2); в 2024 г. — отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0); и провел всю игру с Беларусью (4:0).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?