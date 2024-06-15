Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков может перейти в московский "Спартак"

Юрий Горшков — защитник "Крыльев Советов" близок к переходу в московский "Спартак". Сейчас стороны обсуждают детали контракта. Об этом сообщает телеграм-канал "Дай ударитЬ".

Горшкову 25 лет, в прошедшем сезоне он провел за "Крылья" 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола. В октябре 2023 г. он дебютировал за сборную России в игре против Кении (2:2); в 2024 г. — отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0); и провел всю игру с Беларусью (4:0).