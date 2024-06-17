В Самаре полицейские обнаружили восемь нарушений во время рейда по мигрантам

Самарские полицейские провели рейд по поиску миграционных нарушений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители посетили увеселительные заведения в Кировском и Промышленном районах. В частности, при проверке букмекерской конторы на пр. Кирова и в парке им. 50-летия Октября зафиксировали восемь нарушений по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ").