В Самаре полицейские обнаружили восемь нарушений во время рейда по мигрантам

Самарские полицейские провели рейд по поиску миграционных нарушений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители посетили увеселительные заведения в Кировском и Промышленном районах. В частности, при проверке букмекерской конторы на пр. Кирова и в парке им. 50-летия Октября зафиксировали восемь нарушений по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ").
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...