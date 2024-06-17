В ФК "Акрон" новый тренер по физподготовке

Сергей Шергин — новый тренер по физподготовке ФК "Акрон".
Он имеет тренерскую лицензию B-UEFA и специализируется на силовой подготовке профессиональных спортсменов.
Ранее он работал в структуре футбольных клубов "Спартак", ЦСКА, а также в тренерском штабе сборной России U-17.
В клубе произошла еще одна ротация. Спортивный врач Никита Гостищев и "Акрон" прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Специалист трудился в медицинском штабе тольяттинского клуба с лета 2022 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?