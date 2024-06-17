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Происшествия

Главу Самарской области попросили разобраться в истории с травмой ребенка

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву пожаловались на историю с падением строительной балки на автомобиль. Во время ЧП в Самаре пострадал ребенок.

Фото: фото предоставлено спикером

"5 марта 2022 года я двигалась на принадлежащем мне автомобиле, а в салоне, на заднем сидении, находилась моя семилетняя дочь. Припарковав автомобиль в соответствии с правилами дорожного движения у строящегося здания, поскольку каких-либо запретов дорожными знаками обозначено не было, я вышла. И в этот момент на машину со строящегося многоэтажного здания в результате ненадлежащего выполнения строительно-технических работ и соблюдения правил безопасности сотрудниками СК ООО "ЛИДЕР", застройщика "Юниверс строй", с верхних этажей упала незакрепленная строительная балка", — пишет главе региона Татьяна Алексеенко в соцсетях.

Татьяна добавляет, что от удара строительной балки пострадал ребенок, а кузов машины получил повреждения.

Напомним, по мнению врачей, кроме повреждения позвоночника и сотрясения головного мозга у ребенка случилось нервное потрясение. В возбуждении уголовного дела по факту нанесения вреда здоровью ребенка отказали, а получить возмещение ущерба за повреждение авто оказалось непросто. Состояние здоровья девочки оставляло желать лучшего. Женщина говорит, что обращалась к представителям властей, депутатам, правоохранителям разного уровня.

16 ноября 2022 г. уголовное дело возбудили. Но, как пишет главе региона Татьяна, ее позицию относительно травм ребенка не приняли.

"Дочка получила сильные телесные повреждения, связанные со смещением позвонков. Именно падение строительных балок со строящегося здания послужило основанием и причиной получения травмы. Следственные органы пытались все это перевести в разряд того, что заболевание у ребенка является врожденным", — считает мама пострадавшей девочки.

Кроме того, женщина говорит, что по автомобилю провели уже несколько экспертиз и, на ее взгляд, сумму ущерба могут пытаться занизить.

"Будто пытаются сделать так, чтобы он был меньше 500 тыс. рублей, поскольку если больше указанной суммы, то образуется состав преступления. При этом следственные органы категорически не хотят принимать мои доводы и позицию, что утрата товарной стоимости моего автомобиля также является ущербом и она подлежит включению в общий размер причиненного ущерба", — пишет женщина.

Как отмечает самарчанка, пострадавшая девочка до сих пор проходит реабилитацию.

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