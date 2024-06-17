"Т Плюс" скорректировал сроки ремонта тепловых сетей Автозаводского района Тольятти

В связи высокой температурой наружного воздуха ПАО "Т Плюс" скорректировало сроки текущего ремонта тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа. В связи с этим горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий Автозаводского района будет приостановлено:

— с 17 по 24 июня 2024 года — кварталы: 12 кв. (север-центр), 14, 15, 16, 17, 17а (ЖК Дубрава), МЖК, 18, 19, 20, 21, ЖК Арена, Ботанический сад, Южный бульвар, Итальянский бульвар, ПКЗ (т/с по ул. Коммунальная), СУ Озеленение, АвтоВазАгро, ПТК ДетальРесурс;

— с 25 июня по 1 июля 2024 года — кварталы: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12 (юг-центр), 13, Медгородок, Детский центр (т/с напротив 11А кв.), Детский городок (т/с напротив 3Б и 11кв.), Спорткомплекс (Дворец спорта, ВЕГА, т/с напротив 6 кв.), ЖК Прилесье, СЖС (Спецжилстрой, т/с напротив 2 кв.), ЖК Питер, Велит, Матрешка (т/с за Московским проспектом), Стройбаза 1, Стройбаза 2, п. Русская Борковка (от Уз.5), ЮПУ (МЦ ВАЗа).

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя (холодной воды). Подобные испытания являются обязательной процедурой в рамках регламентных работ по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону 2024–2025 гг.

Энергетики призывают жителей Автозаводского района Тольятти соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта; не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефону (8482) 33-30-60. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.