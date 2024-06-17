Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на "Сказки Гофмана"

93-й театральный сезон завершится премьерой оперы Жака Оффенбаха. 28 и 29 июня на сцене Шостакович Опера Балет состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гофмана" (12+).
Жак Оффенбах "отец венской оперетты", но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера "Сказки Гофмана". Либретто Жюля Барбье основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.
Действие разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья Гофман, влюбленный в примадонну Стеллу, во хмельном чаду раскрывает душу перед собутыльниками и рассказывает три романтических истории, в которых реальность причудливо переплетается с вымыслом. Их героини — бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение завершается драматической катастрофой: на пути к счастью неизменно встает, меняя свой облик, загадочный советник Линдорф…
В качестве режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по костюмам выступил Иван Складчиков. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.