Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на "Сказки Гофмана"

93-й театральный сезон завершится премьерой оперы Жака Оффенбаха. 28 и 29 июня на сцене Шостакович Опера Балет состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гофмана" (12+).

Жак Оффенбах "отец венской оперетты", но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера "Сказки Гофмана". Либретто Жюля Барбье основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.

Действие разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья Гофман, влюбленный в примадонну Стеллу, во хмельном чаду раскрывает душу перед собутыльниками и рассказывает три романтических истории, в которых реальность причудливо переплетается с вымыслом. Их героини — бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение завершается драматической катастрофой: на пути к счастью неизменно встает, меняя свой облик, загадочный советник Линдорф…

В качестве режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по костюмам выступил Иван Складчиков. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.