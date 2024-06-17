В Самаре завершена перекладка теплосети вдоль ул. Владимирской

Сотрудники "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") выполнили замену тепловой сети в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской. Работы здесь ведутся в рамках подготовки к комплексному благоустройству бульвара, которое предусмотрено по национальному проекту "Жилье и городская среда".

В общей сложности в зоне комплексного благоустройства полностью завершено обновление на двух участках теплосети — в районе жилого дома № 12 по улице Чернореченской и вдоль улицы Владимирской.

"Реализация проекта позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для жителей района, а также исключит вероятность проведения ремонтных работ на месте нового благоустройства", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.