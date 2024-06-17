В Самаре завершена перекладка теплосети вдоль ул. Владимирской

Сотрудники "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") выполнили замену тепловой сети в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской. Работы здесь ведутся в рамках подготовки к комплексному благоустройству бульвара, которое предусмотрено по национальному проекту "Жилье и городская среда".
В общей сложности в зоне комплексного благоустройства полностью завершено обновление на двух участках теплосети — в районе жилого дома № 12 по улице Чернореченской и вдоль улицы Владимирской.
"Реализация проекта позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для жителей района, а также исключит вероятность проведения ремонтных работ на месте нового благоустройства", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
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А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.