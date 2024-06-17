"Акрон" подписал защитника "Насьоналя" Пауло Витора

Бразильский центрбек Пауло Витор стал первым новичком ФК "Акрон" в летнее трансферное окно.
Пауло Витор родился в городе Императрис, где он и делал свои первые шаги в футболе. Затем играл в "Ботафого" из Жоау-Пессоа и "Магуари" из Бонито, откуда два сезона подряд отправлялся в аренду в португальский "Насьонал".
За команду с острова Мадейра, выступающую в Сегунда-лиге, Пауло провел 56 матчей, включая участие в играх национальных кубков Португалии. В минувшем сезоне Витор был основным центральным защитником "Насьоналя" и помог "бело-черным" спустя три года вернуться в элиту.
Соглашение с игроком вступит в силу после успешного прохождения медосмотра.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?