"Акрон" подписал защитника "Насьоналя" Пауло Витора

Бразильский центрбек Пауло Витор стал первым новичком ФК "Акрон" в летнее трансферное окно.

Пауло Витор родился в городе Императрис, где он и делал свои первые шаги в футболе. Затем играл в "Ботафого" из Жоау-Пессоа и "Магуари" из Бонито, откуда два сезона подряд отправлялся в аренду в португальский "Насьонал".

За команду с острова Мадейра, выступающую в Сегунда-лиге, Пауло провел 56 матчей, включая участие в играх национальных кубков Португалии. В минувшем сезоне Витор был основным центральным защитником "Насьоналя" и помог "бело-черным" спустя три года вернуться в элиту.

Соглашение с игроком вступит в силу после успешного прохождения медосмотра.