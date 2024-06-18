Голкипер "Крыльев Советов" претендует на приз "Вратарь года"

По итогам сезона 2023/24 голкипер самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев попал в число футболистов, претендующих на приз "Вратарь года" имени Льва Яшина, который вручается с 1960 г., сообщает "КоммерсантЪ".

Кандидатами на получение приза стали вратари, сыгравшие в прошедшем сезоне 15 и более матчей в премьер-лиге и кубке России.

Напомним, "Крылья Советов" в прошедшем сезоне заняли девятое место в итоговой турнирной таблице РПЛ. Вратарь Иван Ломаев провел 24 матча, 20,8% из них — в сухую. За сезон он пропускал в среднем 1,46 гола за матч. Поэтому показателю голкипер занял 16-е место, согласно статистике "Коммерсанта".

Сейчас Иван Ломаев набрал 90 голосов, он идет на 11-м месте в конкурсе, сильно отставая от лидера Матвея Сафонова.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2023/2024 можно здесь.