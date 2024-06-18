Из озера Духовое в Самарской области подняли тело утонувшего

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В понедельник, 17 июня, в Богатовском районе утонул мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.