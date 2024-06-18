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Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет выставка Анны Сливковой "Волга и пироги"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 июня, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется выставка художника Анны Сливковой "Волга и пироги" (12+).

Анна Сливкова — самарский художник-живописец, член правления Самарского регионального отделения Союза художников России, главный научный сотрудник Самарского областного художественного музея.
На выставке представят более 100 работ за весь творческий период автора с 2003 г. в жанрах: натюрморт, пейзаж и портрет.

"Выставку я назвала: "Волга и пироги". Это не тематическая выставка. Я подумала, что для меня самое важное? Это мои корни. А Волга всегда была большой частью жизни нашей семьи, моей. А пироги — это тоже дань семейственности. Раньше, когда были живы бабушки, на все семейные даты обязательно пеклись пироги, вся семья собиралась за самоваром, и это тоже огромная часть моего детства — семейные застолья", — рассказывает Анна Сливкова.

Выставка продлится до 23 июля.

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