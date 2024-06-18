В Тольятти построят производство компонентов для отопительных и вентиляционных систем

Территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась новым резидентом. Соглашение с инвестором подписал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Инициатор намерен построить в Тольятти производство расходных материалов и компонентов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Основным видом продукции станут охлаждающие панели испарительного типа и абсорбционные силикагелевые роторы.

Благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35 млн рублей.

"Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента территории опережающего развития, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов — это, в первую очередь, создание рабочих мест, возможность работать, не уезжая из родного города, а также налоги, которые идут на развитие социальной сферы", — акцентировал Дмитрий Богданов.

В настоящее время в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР "Тольятти", которые уже инвестировали 33,6 млрд рублей и создали 9945 рабочих мест.

Режим территории опережающего развития также действует в Чапаевске. Резидентами здесь являются 10 компаний, которые уже инвестировали 6,1 млрд рублей и создали 2010 рабочих мест.