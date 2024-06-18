Задержан водитель лодки, наехавший на плававшего мужчину под Самарой

В Самарской области задержали водителя катера, наехавшего на купавшегося мужчину. Об этом сообщает Центральное МСУ на транспорте СК РФ.

Напомним, вечером 15 июня на Волге, вблизи пос. Гранный в Новокуйбышевске, лодка проехалась по плававшему мужчине. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи разыскали судоводителя — жителя Новокуйбышевска. По версии следствия, в протоке Старая Волга он нарушил правила движения внутреннего водного транспорта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.