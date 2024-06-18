Задержан водитель лодки, наехавший на плававшего мужчину под Самарой

В Самарской области задержали водителя катера, наехавшего на купавшегося мужчину. Об этом сообщает Центральное МСУ на транспорте СК РФ.
Напомним, вечером 15 июня на Волге, вблизи пос. Гранный в Новокуйбышевске, лодка проехалась по плававшему мужчине. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи разыскали судоводителя — жителя Новокуйбышевска. По версии следствия, в протоке Старая Волга он нарушил правила движения внутреннего водного транспорта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки