Жителя Самарской области задержали за братоубийство

В Кинеле задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 июня пьяный мужчина поссорился с братом и ударил его ножом в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.