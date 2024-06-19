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Футбол Спорт

"Акрон" объявил состав команды на летние сборы

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июля, ФК "Акрон" отправляется на летние сборы в Турцию, сообщает пресс-служба клуба. Почти месячный этап подготовки к дебюту в Мир РПЛ пройдёт на спортивной базе университета Mehmet Akif Ersoy в провинции Бурдур. В программе предсезонного сбора помимо двухразовой тренировочной работы запланировано проведение пяти контрольных матчей — одним из соперников может выступить клуб турецкой суперлиги. Полное расписание матчей будет опубликовано позднее.

Под руководством тренерского штаба Заура Тедеева начнут работу 22 футболиста: 19 из них были в заявке команды в прошлом сезоне. Бразильский новичок команды Пауло Витор прибудет в расположение команды после успешного прохождения медосмотра. С "Акроном" будет тренируется группа футболистов "Акрона-2".

Полный список игроков, которые начнут подготовку к новому сезону в Турции, выглядит так: вратари — Сергей Волков, Дмитрий Нагаев и Артем Григорьев; защитники — Константин Савичев, Неманья Анджелкович, Боян Димоски, Марат Бокоев, Александр Алехин и Никита Криворучко; полузащитники — Максим Палиенко, Никита Глушков, Артур Галоян, Кирилл Данилин, Максим Болдырев, Аксентий Чалигава и Арсений Дмитриев; нападающие — Абу-Саид Эльдарушев, Руслан Барт, Дмитрий Пестряков, Сергей Грибов, Али Картоев и Максим Холодов.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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