Военнослужащие ЦВО провели боевые стрельбы из штатного вооружения в Самарской области

Военнослужащие Центрального военного округа провели боевые стрельбы из штатного вооружения в Самарской области.
Практические действия прошли на Рощинском полигоне. В ходе практических занятий военнослужащие военной полиции выполнили упражнение контрольных стрельб из автоматов АК-74, а новобранцы весеннего призыва 2024 года провели практические стрельбы из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес". На тыловых точках личный состав тренировался в зарядке лент патронами к пулемету и быстрой смене магазинов к автомату. Все мероприятия проводились опытными офицерами и инструкторами на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
В практических действиях приняли участие более 200 военнослужащих Центрального военного округа.
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