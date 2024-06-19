В "Т Плюс" рассказали какие дома в Самаре останутся без горячей воды из-за ремонта Центральной отопительной котельной

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт I-го тепловывода Центральной отопительной котельной. В связи с этим в Самаре с 25 июня по 8 июля будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий, расположенных в границах улиц: ул. Блюхера — ул. Карбышева — ул. Антонова-Овсеенко — ул. Г.Ратнера — ул. Дыбенко — ул. Печерская — ул. М.Тореза — ул. Аэродромная — ул. Бобруйская — ул. Балаковская — ул. Авроры — ул. М.Московская — ул. Революционная — ул. Гаражная.
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Подобные испытания являются обязательной процедурой в рамках регламентных работ по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону 2024–2025 гг.
Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта; не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.