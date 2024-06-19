СМИ: Юрий Горшков подпишет контракт с "Зенитом" на четыре года

В ближайшее время защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков подпишет контракт с "Зенитом" до 2028 года, сообщает "РБ Спорт". 25-летний футболист принял предложение сине-бело-голубых.
По данным СМИ, на игрока сборной России претендовал московский "Спартак", но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.
В то же время, спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал заявил "РИА Новости", что московский футбольный клуб не делал официальных предложений по Юрию Горшкову.
В минувшем сезоне РПЛ Юрий Горшков провел за "Крылья" 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!