СМИ: Юрий Горшков подпишет контракт с "Зенитом" на четыре года

В ближайшее время защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков подпишет контракт с "Зенитом" до 2028 года, сообщает "РБ Спорт". 25-летний футболист принял предложение сине-бело-голубых.

По данным СМИ, на игрока сборной России претендовал московский "Спартак", но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.

В то же время, спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал заявил "РИА Новости", что московский футбольный клуб не делал официальных предложений по Юрию Горшкову.

В минувшем сезоне РПЛ Юрий Горшков провел за "Крылья" 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.