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Футбол Спорт

СМИ: Юрий Горшков подпишет контракт с "Зенитом" на четыре года

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ближайшее время защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков подпишет контракт с "Зенитом" до 2028 года, сообщает "РБ Спорт". 25-летний футболист принял предложение сине-бело-голубых.

По данным СМИ, на игрока сборной России претендовал московский "Спартак", но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.

В то же время, спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал заявил "РИА Новости", что московский футбольный клуб не делал официальных предложений по Юрию Горшкову.

В минувшем сезоне РПЛ Юрий Горшков провел за "Крылья" 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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