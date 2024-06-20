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Суды Происшествия

Нерадивую мать двоих детей из Тольятти отправили в колонию

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 июня, Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 28-летней женщине, которую признали виновной в преступлениях, из-за которых пострадали ее дети. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда.

Женщину обвиняли в двух эпизодах по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение родительских обязанностей"), одном — по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и одном по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц").

В начале июля 2023 г. тольяттинка ночью ушла из дома, оставив без присмотра детей двух месяцев и трех лет. Они остались без воды и еды. Дети плакали. Обеспокоенные происходящим жильцы дома вызвали полицию. Полицейские вызволили их из квартиры. Малышей госпитализировали в истощенном состоянии, их здоровью был причинен тяжкий вред.

Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина била старшего ребенка, оказывала психическое насилие, а также лишила его возможности получить медицинскую помощь. Также дети в целом жили в антисанитарных условиях, не получали полноценного ухода и питания.

Женщины не было дома два дня. Ее разыскали и задержали. С апреля по июль 2023 г. женщина не заботилась о детях: злоупотребляла алкоголем, детские пособия тратила на собственные нужды, учреждения здравоохранения с ними не посещала.

Дело рассматривали в Автозаводском райсуде Тольятти. Процесс длился несколько месяцев и закончился 18 июня обвинительным приговором.

Из обвинения женщины исключили ст. 117 УК РФ ("Истязание"), как излишне вмененную. В итоге ей назначили шесть лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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