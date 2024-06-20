Владимир Писарский отказался переходить из "Крыльев" в махачкалинское "Динамо

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский отказался переходить в махачкалинское "Динамо", сообщает Телеграм-канал "Инсайды от Карпа".
"28-летнего форварда "Крыльев Советов" готовы были взять в аренду с правом выкупа за 100 млн рублей + % от перепродажи и платить ему 3 млн в месяц зарплату, но он не захотел переезжать в Дагестан. При этом в Самаре не рассчитывают на Владимира от слова совсем, играть он в команде Осинькина не будет", — пишет Карп.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Писарский может покинуть самарский клуб этим летом.
В сезоне-2023/2024 Владимир Писарский провел 22 матча за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами. Рыночная стоимость 28-летнего игрока, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет один миллион евро. Ппри этом нападающий перешел в "Крылья" из "Оренбурга" зимой 2023 г. за 1,35 миллионов евро.
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!