"Крылья Советов" интересуются 19-летним игроком "Урала"

"Крылья Советов" проявляют интерес к полузащитнику "Урала" Илье Ишкову, сообщает sport24.ru.
19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за "Урал" 34 матча, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
Контракт Ишкова с "Уралом", который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, рассчитан до лета 2025 года.
По информации издания, планы на игрока имеет также ФК "Ростов".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!