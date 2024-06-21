"Крылья Советов" интересуются 19-летним игроком "Урала"

"Крылья Советов" проявляют интерес к полузащитнику "Урала" Илье Ишкову, сообщает sport24.ru.

19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за "Урал" 34 матча, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Контракт Ишкова с "Уралом", который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, рассчитан до лета 2025 года.

По информации издания, планы на игрока имеет также ФК "Ростов".