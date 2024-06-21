"Акрон" близок к подписанию защитника "Енисея" Бардыбахина

ФК "Акрон" близок к подписанию соглашения с 22-летним российским защитником "Енисея" Вячеславом Бардыбахиным, сообщает Metaratings.ru.

"Акрон" воспользовался опцией об отступных, которая прописана в контракте Бардабыхина, и выкупил игрока за 2,5 млн рублей. Когда Бардыбахин переходил в "Енисей", его трансфер из "Тюмени" выкупили агенты, заплатив около 20 миллионов. Это объясняет низкую сумму компенсации за игрока от "Акрона".

В минувшем сезоне Бардыбахин провел 33 матча и отметился одной результативной передачей.