"Акрон" близок к подписанию защитника "Енисея" Бардыбахина

ФК "Акрон" близок к подписанию соглашения с 22-летним российским защитником "Енисея" Вячеславом Бардыбахиным, сообщает Metaratings.ru.
"Акрон" воспользовался опцией об отступных, которая прописана в контракте Бардабыхина, и выкупил игрока за 2,5 млн рублей. Когда Бардыбахин переходил в "Енисей", его трансфер из "Тюмени" выкупили агенты, заплатив около 20 миллионов. Это объясняет низкую сумму компенсации за игрока от "Акрона".
В минувшем сезоне Бардыбахин провел 33 матча и отметился одной результативной передачей.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!