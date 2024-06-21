"Акрон" стартует в РПЛ матчем с "Локомотивом"

Тольяттинский "Акрон" проведет свой первый матч в Российской Премьер-лиге на выезде с московским "Локомотивом" в период 19–22 июля. Лига опубликовала календарь сезона 2024/25.
Во втором туре (26–29 июля) "Акрон" поедет в Воронеж к "Факелу". Первый домашний матч тольяттинцы сыграют в третьем туре (2–5 августа) с московским "Динамо".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!