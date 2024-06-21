Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра

173-й театральный сезон в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького завершается обменными гастролями с Тюменским Большим драматическим театром.
Тюменский театр привозит свои лучшие спектакли:
26 и 27 июня будет представлен мюзикл "Семейка Аддамс" (12+). Спектакль — лауреат премии "Золотая маска" в жанре "ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ", четырехкратный лауреат Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра".
28 июня самарцам покажут "Наш городок" (16+) по самой знаменитой пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, пьеса тогда же была удостоена Пулитцеровской премии. Действие разворачивается с 1901 по 1913 год в американском провинциальном городке. В нем — таком же, как и многие-многие другие по всему миру, — не происходит ничего на первый взгляд выдающегося. Но время идет, и жизнь, единственная и неповторимая, уходит вместе с ним…
29 июня самарских зрителей ждет "героическая" комедия в двух действиях с одним затишьем "Ветер в тополях" (16+). Пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса получила премию Лоуренса Оливье в номинации "Лучшая комедия". Герои спектакля — три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться…
Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+).
А в это время Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра свои спектакли: 27 и 28 июня "Завтра была война" (16+), 29 июня "Весы" (16+), 30 июня "И никого не стало" (16+), а 1 июля — новинку этого сезона "НА ДНЕ.DOC" (18+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.