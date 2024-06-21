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Театр Культура

Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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173-й театральный сезон в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького завершается обменными гастролями с Тюменским Большим драматическим театром.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Тюменский театр привозит свои лучшие спектакли:

26 и 27 июня будет представлен мюзикл "Семейка Аддамс" (12+). Спектакль — лауреат премии "Золотая маска" в жанре "ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ", четырехкратный лауреат Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра".

28 июня самарцам покажут "Наш городок" (16+) по самой знаменитой пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, пьеса тогда же была удостоена Пулитцеровской премии. Действие разворачивается с 1901 по 1913 год в американском провинциальном городке. В нем — таком же, как и многие-многие другие по всему миру, — не происходит ничего на первый взгляд выдающегося. Но время идет, и жизнь, единственная и неповторимая, уходит вместе с ним…

29 июня самарских зрителей ждет "героическая" комедия в двух действиях с одним затишьем "Ветер в тополях" (16+). Пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса получила премию Лоуренса Оливье в номинации "Лучшая комедия". Герои спектакля — три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться…

Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+).

А в это время Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра свои спектакли: 27 и 28 июня "Завтра была война" (16+), 29 июня "Весы" (16+), 30 июня "И никого не стало" (16+), а 1 июля — новинку этого сезона "НА ДНЕ.DOC" (18+).

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