В Самаре осудили похитителя одежды из Кировской области

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор жителю Кировской области, которого обвиняли в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, ночью 11 августа 2023 г. из квартиры 41-летней самарчанки пропала одежда и мобильник. Потерпевшая живет на первом этаже, и ночью в комнате было открыто окно.
На записях камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия полицейские увидели парня, который был одет в пропавшие джинсы и нес в руках украденную футболку. Оказалось, что он приехал в Самару на заработки и жил в гостинице. Задержали подозреваемого уже дома — в Кировской области.
Молодой человек признал вину. Он рассказал, что выпивал, а потом проснулся ночью на улице в трусах и кофте. Проходя по ул. Пензенской, парень увидел открытое окно на первом этаже и влез в него. Он заметил спящих людей, взял лежавшие рядом с кроватью мужские джинсы и футболку, а также телефон в другой комнате. Кроме того, подозреваемый прихватил и обувь из прихожей. По словам гостя Самары, мобильник и тапочки он потерял по дороге в гостиницу.
Суд назначил мужчине год и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!