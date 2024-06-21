В Самаре осудили похитителя одежды из Кировской области

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор жителю Кировской области, которого обвиняли в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ночью 11 августа 2023 г. из квартиры 41-летней самарчанки пропала одежда и мобильник. Потерпевшая живет на первом этаже, и ночью в комнате было открыто окно.

На записях камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия полицейские увидели парня, который был одет в пропавшие джинсы и нес в руках украденную футболку. Оказалось, что он приехал в Самару на заработки и жил в гостинице. Задержали подозреваемого уже дома — в Кировской области.

Молодой человек признал вину. Он рассказал, что выпивал, а потом проснулся ночью на улице в трусах и кофте. Проходя по ул. Пензенской, парень увидел открытое окно на первом этаже и влез в него. Он заметил спящих людей, взял лежавшие рядом с кроватью мужские джинсы и футболку, а также телефон в другой комнате. Кроме того, подозреваемый прихватил и обувь из прихожей. По словам гостя Самары, мобильник и тапочки он потерял по дороге в гостиницу.

Суд назначил мужчине год и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.