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Суды Происшествия

В Самаре осудили похитителя одежды из Кировской области

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор жителю Кировской области, которого обвиняли в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, ночью 11 августа 2023 г. из квартиры 41-летней самарчанки пропала одежда и мобильник. Потерпевшая живет на первом этаже, и ночью в комнате было открыто окно.

На записях камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия полицейские увидели парня, который был одет в пропавшие джинсы и нес в руках украденную футболку. Оказалось, что он приехал в Самару на заработки и жил в гостинице. Задержали подозреваемого уже дома — в Кировской области.
Молодой человек признал вину. Он рассказал, что выпивал, а потом проснулся ночью на улице в трусах и кофте. Проходя по ул. Пензенской, парень увидел открытое окно на первом этаже и влез в него. Он заметил спящих людей, взял лежавшие рядом с кроватью мужские джинсы и футболку, а также телефон в другой комнате. Кроме того, подозреваемый прихватил и обувь из прихожей. По словам гостя Самары, мобильник и тапочки он потерял по дороге в гостиницу.

Суд назначил мужчине год и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.

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