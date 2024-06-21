Самарские таможенники отправили на СВО изъятое постельное белье

Сотрудники Самарской таможни передали военным около 9 тыс. единиц постельного белья, которое суд признал бесхозяйным.

Ранее немаркированное белье нашли во время таможенного досмотра. Груз следовал из Казахстана в Москву. Районный суд Тольятти, признал товар бесхозным и обращены в федеральную собственность.