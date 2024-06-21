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Экономика и бизнес

Самарский комбикормовый завод в рамках нацпроекта повышает производительность

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании "Самарский комбикормовый завод" завершился пилотный проект по внедрению бережливого производства. Изменения произошли благодаря национальному проекту "Производительность труда", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина. На момент завершения пилотного проекта время протекания производственного процесса уменьшилось на 12%, незавершенное производство снизилось на 15%, выработка возросла на 10%.

Фото: Региональный центр компетенции в сфере производительности труда

Проделана работа по улучшению логистики и организации производства. Так, выделили зоны для хранения отходов и запасов упаковочного материала, что позволило освободить проходы склада от сырья и концентратов. Разработана новая схема движения сотрудников и продукции по цеху, что позволило сократить время на перемещение. Внедрили систему мобильной маркировки сырья и концентратов, а также разработали стандартные операционные процедуры для различных должностей, включая лаборантов и операторов. Сократились маршруты перемещения грузчиков и транспортировщиков, что также позволило уменьшить время ожидания и излишние перемещения незавершенного производства.

Эталонным участком для внедрения изменений был выбран участок подготовки компонентов, гранулирования, проверки качества и отгрузки. Этот участок был наиболее трудоемким и ресурсоемким, что делало его оптимизацию приоритетной. До начала проекта на этом участке не применяли принципы 5С, что стало важным фактором для изменений.

В результате проведенной работы внедрены стандарты выполнения операций на всех рабочих местах, что позволило сократить время на поиск компонентов и контроль наличия сырья. Проведена маркировка сырья и компонентов на складе, оптимизирована система мониторинга остатков сырья и готовой продукции в силосах. А также убрано неиспользуемое оборудование и документы, что позволило улучшить рабочие условия и сократить время на поиск необходимой информации.

"Завершение пилотного проекта стало важным шагом для нашего предприятия. Он позволил увидеть потенциал и пути дальнейшего развития предприятия", — отметила начальник лаборатории Елена Асылгузина.

Над проектом трудилась сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

"Работа по улучшению производственных процессов на Самарском комбикормовом заводе продемонстрировала эффективность применения методик бережливого производства и целесообразность их тиражирования", — добавил руководитель проекта РЦК Илья Арискин.

Этот пилотный проект является еще одним примером того, как грамотная организация и внедрение современных методик могут улучшить работу предприятия, повысить его конкурентоспособность и создать благоприятные условия для дальнейшего развития. Напомним, что в регионе более 170 предприятий в рамках национального проекта повышают производительность в цехах.

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