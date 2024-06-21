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Театр Культура

В Струковском саду представят спектакль-перформанс "Доминанта" по мотивам трагедии Шекспира

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 по 30 июня на летней эстраде Струковского парка в Самаре пройдет перформанс Dominanta (16+). Проект стал победителем второго грантового конкурса 2023 г. президентского фонда культурных инициатив.

Фото: проект "Доминанта"

Dominanta — современная постановка трагедии Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра", написанной в 1607 году. Это история любви между полководцем Антонием и египетской царицей Клеопатрой. Пьеса погружает зрителя в I век до н. э. Полководец Антоний, военачальник Марк Лепид и первый римский император Октавиан Август заключают политический союз — триумвират, для управления Римской империей. Антоний, влюбленный в египетскую царицу Клеопатру, постоянно проводит время со своей возлюбленной. Страстные отношения Антония вызывают недовольство у его союзников, что приводит в итоге к большой трагедии. Кульминация сюжета строится на сильных эмоциях, страдании и страсти, сплетении человеческих судеб и великой силы двух империй.

Перформанс Dominanta создан уникальной командой профессиональных артистов. Автором сценария, режиссером-постановщиком стал Виктор Трегубов. В команду проекта вошли более 100 человек. Это — артисты камерного хора Самарского института культуры Solaris, танцовщики контемпорари, композиторы, модельеры, художники светового шоу.

Композитором перформанса стал пианист и саунд-художник Михаил Фомин. Музыка "Доминанты" отражает стилистику римской эпохи. Зритель услышит музыкальные лады и тембры переосмысленные с помощью современных технологий.

Перед певцами хора Solaris стояла сложная цель: отразить образы, характер, чувства и трагедию героев своими голосами. Артисты под управлением руководителя хора Елены Юнек справились с этой задачей на все 100%.

Пьесу будут сопровождать профессиональные танцоры контемпорари. Хореографом-постановщиком и одним из авторов проекта стала Анастасия Шаброва. Специально для "Доминанты" были созданы костюмы, которые подчеркнут и усилят трагическую историю любви Антония и Клеопатры.

Доминанта — первый перформанс в Самаре, который будет сопровождать 3D-motion графика и генеративная графика — новое направление в визуализации, которое рождается в реальном времени на глазах у зрителей.

Дмитрий Дмитриев, руководитель проекта: "Спектакль-перформанс Доминанта — это своеобразное художественное исследование или размышление — что же определяет нашу судьбу, что влияет на роковые решения, какие мотивы доминируют в душе человека и как понять, что самое главное в жизни. Особенно когда выбор необходимо сделать между равновеликими ценностями.

В Самаре живут и работают люди, которые умеют генерировать, оформлять и реализовывать самые смелые идеи. Наша команда получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер Виктор Трегубов придумал идею, хормейстер Елена Юнек талантливо ее оформила. Мы благодарим за поддержку наших партнеров — Самарский государственный институт культуры, министерство культуры Самарской области, агентство социокультурных технологий и всех, кто нам помогал".

Спектакль пройдет 27, 28, 29, и 30 июня, в 21:00. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

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