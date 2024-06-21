В Струковском саду представят спектакль-перформанс "Доминанта" по мотивам трагедии Шекспира

С 27 по 30 июня на летней эстраде Струковского парка в Самаре пройдет перформанс Dominanta (16+). Проект стал победителем второго грантового конкурса 2023 г. президентского фонда культурных инициатив.
Dominanta — современная постановка трагедии Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра", написанной в 1607 году. Это история любви между полководцем Антонием и египетской царицей Клеопатрой. Пьеса погружает зрителя в I век до н. э. Полководец Антоний, военачальник Марк Лепид и первый римский император Октавиан Август заключают политический союз — триумвират, для управления Римской империей. Антоний, влюбленный в египетскую царицу Клеопатру, постоянно проводит время со своей возлюбленной. Страстные отношения Антония вызывают недовольство у его союзников, что приводит в итоге к большой трагедии. Кульминация сюжета строится на сильных эмоциях, страдании и страсти, сплетении человеческих судеб и великой силы двух империй.
Перформанс Dominanta создан уникальной командой профессиональных артистов. Автором сценария, режиссером-постановщиком стал Виктор Трегубов. В команду проекта вошли более 100 человек. Это — артисты камерного хора Самарского института культуры Solaris, танцовщики контемпорари, композиторы, модельеры, художники светового шоу.
Композитором перформанса стал пианист и саунд-художник Михаил Фомин. Музыка "Доминанты" отражает стилистику римской эпохи. Зритель услышит музыкальные лады и тембры переосмысленные с помощью современных технологий.
Перед певцами хора Solaris стояла сложная цель: отразить образы, характер, чувства и трагедию героев своими голосами. Артисты под управлением руководителя хора Елены Юнек справились с этой задачей на все 100%.
Пьесу будут сопровождать профессиональные танцоры контемпорари. Хореографом-постановщиком и одним из авторов проекта стала Анастасия Шаброва. Специально для "Доминанты" были созданы костюмы, которые подчеркнут и усилят трагическую историю любви Антония и Клеопатры.
Доминанта — первый перформанс в Самаре, который будет сопровождать 3D-motion графика и генеративная графика — новое направление в визуализации, которое рождается в реальном времени на глазах у зрителей.
Дмитрий Дмитриев, руководитель проекта: "Спектакль-перформанс Доминанта — это своеобразное художественное исследование или размышление — что же определяет нашу судьбу, что влияет на роковые решения, какие мотивы доминируют в душе человека и как понять, что самое главное в жизни. Особенно когда выбор необходимо сделать между равновеликими ценностями.
В Самаре живут и работают люди, которые умеют генерировать, оформлять и реализовывать самые смелые идеи. Наша команда получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер Виктор Трегубов придумал идею, хормейстер Елена Юнек талантливо ее оформила. Мы благодарим за поддержку наших партнеров — Самарский государственный институт культуры, министерство культуры Самарской области, агентство социокультурных технологий и всех, кто нам помогал".
Спектакль пройдет 27, 28, 29, и 30 июня, в 21:00. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.