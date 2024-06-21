"Акрон" подписал вратаря "Зенита" Александра Васютина

ФК "Акрон" подписал 29-летнего голкипера Александра Васютина. Он уже присоединился к команде и работает с "Акроном" на предсезонном сборе в Бурдуре.
Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского футбола, а именно — академии "Зенита". Он больше десяти лет выступал на профессиональном уровне в системе действующего чемпиона страны, стал трёхкратным чемпионом России (2020, 2023, 2024), двукратным обладателем Кубка (2020, 2024) и Суперкубка страны (2020, 2023).
В карьере Васютина был опыт выступления за рубежом: вратарь отыграл несколько сезонов в скандинавских клубах — финском "Лахти", норвежском "Сарпсборге" и шведском "Юргордене".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!