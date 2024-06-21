"Акрон" подписал вратаря "Зенита" Александра Васютина

ФК "Акрон" подписал 29-летнего голкипера Александра Васютина. Он уже присоединился к команде и работает с "Акроном" на предсезонном сборе в Бурдуре.

Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского футбола, а именно — академии "Зенита". Он больше десяти лет выступал на профессиональном уровне в системе действующего чемпиона страны, стал трёхкратным чемпионом России (2020, 2023, 2024), двукратным обладателем Кубка (2020, 2024) и Суперкубка страны (2020, 2023).

В карьере Васютина был опыт выступления за рубежом: вратарь отыграл несколько сезонов в скандинавских клубах — финском "Лахти", норвежском "Сарпсборге" и шведском "Юргордене".