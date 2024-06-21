Более 200 молодых предпринимателей Самарской области стали участниками образовательного акселератора

В Самарской области стартовала образовательная программа для молодежи "Ты предприниматель". Акселератор направлен на повышение бизнес-компетенций молодых и инициативных людей, у которых уже есть свое дело, а также желание его развивать. Организатором выступает областное минэкономразвития.

Выпускники программы "Ты — предприниматель" смогут принять участие в конкурсе грантов и получить до 500 тыс. руб. на развитие своего дела. Причем бесплатное обучение в акселераторе — это не просто возможность, а обязательный шаг для получения безвозмездной субсидии на реализацию своих бизнес-идей.

Грант можно будет использовать на различные цели, связанные с развитием бизнеса. Это аренда помещений, закупка оборудования и материалов, продвижение товаров и услуг и даже приобретение транспорта, за исключением легковых автомобилей.

"В этом году на участие в образовательной программе поступило больше 200 заявок. Мы рады, что среди молодых жителей Самарской области много активных, смелых, реализующих себя в предпринимательстве. Уверен, что обучение и участие в конкурсе грантов для многих из них станет настоящим бизнес-трамплином", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Обучающий курс пройдет в гибридном формате: очные занятия состоятся на площадке регионального центра "Мой бизнес", а некоторые занятия пройдут онлайн.

Одним из участников акселератора стал Константин Дудка. Предприниматель работает в Сызрани и занимается благоустройством. "Я благодарен за возможность познакомиться с единомышленниками, пообщаться с более развитыми людьми, позадавать вопросы и проконсультироваться без оплаты по интересующим меня темам", — отметил он.

Еще один участник обучения Кирилл Фролов всегда мечтал о собственном бизнесе. Молодой человек открывает в Самаре зал-фотостудию для интерьерной съемки. Есть и план развития — открывать новые помещения для съемок по всему городу. По словам предпринимателя, он участвует в программе ради новых знаний по основам бизнес-деятельности. "Поддержка от государства — это всегда хорошо, особенно если поддерживают молодежь. Это помогает поверить в свои силы, появляется больше желания заниматься своим делом", — подчеркнул Кирилл Фролов.

За время обучения участники программы пройдут теоретический курс и поработают с опытными наставниками.

"Обучение будет длиться почти три недели. За это время ребята пройдут все основные занятия, этапы, курсы, которые нужны, чтобы сориентировать их на первом этапе бизнеса. Это вопросы, связанные с налогообложением, вопросы построения финансовой модели, расчета стоимости продукции, построения команды, маркетинга и многие другие", — перечислила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.