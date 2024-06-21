Самарчанка получала выплаты за выдуманного ребенка

В Красноглинский районный суд Самары отправили уголовное дело многодетной матери, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, женщина предоставила в ЗАГС ложные сведения о том, что у нее родился четвертый ребенок, и получила свидетельство о рождении. На основании этого она оформила пособия и другие выплаты, и с сентября 2019 г. по март 2023 г. получила 752 тыс. рублей.