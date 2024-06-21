Самарчанка получала выплаты за выдуманного ребенка

В Красноглинский районный суд Самары отправили уголовное дело многодетной матери, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, женщина предоставила в ЗАГС ложные сведения о том, что у нее родился четвертый ребенок, и получила свидетельство о рождении. На основании этого она оформила пособия и другие выплаты, и с сентября 2019 г. по март 2023 г. получила 752 тыс. рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки