"Акрон" усилил медицинский штаб

ФК "Акрон" пополнили четыре специалиста, ранее работавшие в калининградской "Балтике".
Руслан Засиев возглавит медицинский департамент клуба, Искандер Бостанов займет позицию врача, Яна Асланова станет тренером-реабилитологом, а Игорь Раков — массажистом "Акрона".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!