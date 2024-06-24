В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о возможном уходе Гарре

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал championat.com информацию о возможном уходе нападающего Бенхамина Гарре из клуба.

"Бенхамин Гарре находится в расположении "Крыльев Советов" и готовится к старту чемпионата", — сказал Корниленко.

Ранее появилась информация, что "Краснодар" находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре, а также о том, что игроком интересуется московский "Спартак".

Гарре перешел в "Крылья Советов" из аргентинского "Расинга" в начале 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в 8 млн евро.