В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о возможном уходе Гарре

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал championat.com информацию о возможном уходе нападающего Бенхамина Гарре из клуба.
"Бенхамин Гарре находится в расположении "Крыльев Советов" и готовится к старту чемпионата", — сказал Корниленко.
Ранее появилась информация, что "Краснодар" находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре, а также о том, что игроком интересуется московский "Спартак".
Гарре перешел в "Крылья Советов" из аргентинского "Расинга" в начале 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в 8 млн евро.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!