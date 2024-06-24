"Крылья Советов" продлили контакт с вратарем Евгением Фроловым

"Крылья Советов" продлили контакт с вратарем команды Евгением Фроловым, пишет sport24.ru.

Новое соглашение с 36-летним голкипером рассчитано до лета 2025 года.

Евгений Фролов выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за самарцев два матча и пропустил четыре гола.