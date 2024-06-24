"Крылья Советов" продлили контакт с вратарем Евгением Фроловым

"Крылья Советов" продлили контакт с вратарем команды Евгением Фроловым, пишет sport24.ru.
Новое соглашение с 36-летним голкипером рассчитано до лета 2025 года.
Евгений Фролов выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за самарцев два матча и пропустил четыре гола.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!