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Футбол Спорт

"Крылья Советов" продлили контакт с вратарем Евгением Фроловым

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" продлили контакт с вратарем команды Евгением Фроловым, пишет sport24.ru.

Новое соглашение с 36-летним голкипером рассчитано до лета 2025 года.

Евгений Фролов выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за самарцев два матча и пропустил четыре гола.

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