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Футбол Спорт

Юрий Горшков перешел в "Зенит"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков продолжит карьеру в "Зените". Клуб из Санкт-Петербурга активировал опцию выкупа футболиста, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Юрий Горшков перешел в "Крылья" летом 2020 года. За это время он провел в составе нашей команды 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 результативных передач. Именно из "Крыльев" Юрий начал получать приглашения в национальную сборную России, в составе которой сыграл 3 матча и отдал одну голевую передачу.

"Я хочу сказать всем огромное спасибо. Самара стала моим домом, а "Крылья" — родной командой. Здесь я вырос не только как футболист, но и как человек. Благодарю за эти четыре сезона всех болельщиков, тренерский штаб и всех сотрудников "Крыльев". Уверен, мы еще увидимся. Мое сердце навсегда с Самарой!" — сказал Юрий Горшков.

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Поддерживаю и болею!

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