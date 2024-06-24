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Законотворчество Власть и политика

На модернизацию самарского транспорта дополнительно направят 11 млрд рублей

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению врио губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области предложили направить дополнительные доходы бюджета на приоритетные и социально значимые направления, к числу которых относится обеспечение транспортом населения. На эти цели из областного бюджета в ближайшие три года дополнительно предлагается выделить более 11 млрд руб., в том числе на модернизацию системы городского электротранспорта — по 2 млрд руб. ежегодно.

Об этом стало известно из выступления врио министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губдумы в понедельник, 24 июня.

Доходную часть областного бюджета на текущий и последующие два года финансисты предложили увеличить на 17,5 млрд рублей. Примерно на такие же суммы предлагается увеличить доходы бюджета в последующие годы. Неналоговые доходы предлагается увеличить на 4 млрд рублей.

Как подчеркнул врио министра финансов, экономика региона развивается по более оптимистичному сценарию по сравнению с ожиданиями осени 2023 г., когда формировался бюджет. Все это позволяет сократить как дефицит областного бюджета, так и объем госдолга региона.

Предлагаемые поправки в бюджет предусматривают выделение дополнительных средств на ремонт автодорог, а также дворовых территорий МКД - 3,15 млрд рублей.

Планируется предусмотреть дополнительные расходы на финансирование капремонта МКД, включая ремонт и замену лифтового оборудования — на 2024 г. в сумме 1,75 млрд рублей. Средства запланированы и на 2025-26 годы.

На благоустройство общественных территорий муниципальных образований на 2024 г. предлагается дополнительно учесть 860 млн рублей.

Предлагается дополнительно направить 1,86 млрд руб. на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. В том числе: 1,52 млрд дополнительно на обеспечение жильем детей-сирот и 265 млн — на помощь обманутым дольщикам.

139 млн предложено направить на предоставление многодетным семьям дополнительной компенсации расходов по оплате жилья в размере 50%.

4,5 млрд руб. дополнительно выделят на сферу здравоохранения. Из них: 1,5 млрд - на оплату труда медработников госучреждений, 1,5 млрд - на капремонт и оснащение оборудованием больниц и поликлиник.

Более 1 млрд — на обеспечение лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. На строительство новых 24 ФАПов в муниципалитетах и благоустройство прилегающей к ним территории предлагается дополнительно направить почти 288 млн рублей.

В целях поддержки участников СВО 1,8 млрд руб. предлагается направить на увеличение размеров единовременных денежных выплат изъявившим желание заключить контракт и поступить на военную службу. Еще 418 млн руб. направляется на обеспечение лекарственными препаратами и единовременные выплаты участникам СВО, получившим ранения в ходе ее проведения.

Более 187 млн руб. предложено направить с 1 июня 2024 г. на индексацию на 20% фонда оплаты труда работников противопожарных, поисково-спасательных служб, сотрудников Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС, а также Учебно-методического центра по гражданской обороне и ЧС.

На проектирование и строительство объектов здравоохранения и образования, социального обслуживания населения и спорта, на реставрацию объектов культурного наследия в этом году направляется дополнительно 603 млн руб., в 2025 г. — 740 млн, в 2026 г. — 351 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на проведение капремонта в учреждениях образования и культуры — 547 млн рублей.

По поручению Вячеслава Федорищева на популяризацию массового спорта и поддержки спортсменов и тренеров будет направлено 589 млн руб. в 2024 г., и больше 200 млн в 2025–26 годах.

Дополнительные средства предусмотрены на проектирование и капремонт объектов ЖКХ, на поддержку сельхозтоваропроизводителей, увеличение выплат молодым специалистам, финансирование Фонда промышленности Самарской области, а также иные значимые расходы.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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