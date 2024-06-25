Женщина отсудила 450 тыс. руб. за падение на лестнице в "Магнит"

Жительница Жигулевска через суд добилась выплаты более 450 тыс. руб. за травмы, полученные при падении с лестницы, ведущей в магазин "Магнит". Как сообщает Самарский областной суд, решение вступило в законную силу.

Падение произошло в январе 2023 года. Женщина обратилась в суд с иском к оператору сети магазинов — АО "Тандер" — о взыскании возмещения затрат на лечение и компенсации морального вреда в результате повреждения здоровья.

Решением Жигулевского городского суда 8 ноября 2023 г. исковые требования были удовлетворены частично. С "Тандера" в пользу истца взысканы: компенсация морального вреда в размере 300 тыс. руб.; возмещение материального ущерба — расходов на медицинские препараты 2,8 тыс. руб.; штраф 151,4 тыс. рублей.

"Тандер" попытался оспорить это решение, сославшись на недоказанность того, что женщина упала именно на лестнице, ведущей в магазин "Магнит". Также компания указала, что приобретение ею каких-либо товаров в магазине не позволяет применить к сложившимся правоотношениям положения Закона о защите прав потребителей о взыскании штрафа.

20 июня судебная коллегия по гражданским делам областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставив его решение без изменения.