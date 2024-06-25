16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд начинает рассматривать дело о вскрытой ФСБ афере с квартирами в Самарской области Женщина отсудила 450 тыс. руб. за падение на лестнице в "Магнит" Экс-спикера думы Тольятти Алексея Зверева обвиняют в мошенничестве В Самаре перед судом предстанет создательница финансовой пирамиды Нерадивую мать двоих детей из Тольятти отправили в колонию

Суды Происшествия

Женщина отсудила 450 тыс. руб. за падение на лестнице в "Магнит"

ЖИГУЛЕВСК. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жительница Жигулевска через суд добилась выплаты более 450 тыс. руб. за травмы, полученные при падении с лестницы, ведущей в магазин "Магнит". Как сообщает Самарский областной суд, решение вступило в законную силу.

Падение произошло в январе 2023 года. Женщина обратилась в суд с иском к оператору сети магазинов — АО "Тандер" — о взыскании возмещения затрат на лечение и компенсации морального вреда в результате повреждения здоровья.

Решением Жигулевского городского суда 8 ноября 2023 г. исковые требования были удовлетворены частично. С "Тандера" в пользу истца взысканы: компенсация морального вреда в размере 300 тыс. руб.; возмещение материального ущерба — расходов на медицинские препараты 2,8 тыс. руб.; штраф 151,4 тыс. рублей.

"Тандер" попытался оспорить это решение, сославшись на недоказанность того, что женщина упала именно на лестнице, ведущей в магазин "Магнит". Также компания указала, что приобретение ею каких-либо товаров в магазине не позволяет применить к сложившимся правоотношениям положения Закона о защите прав потребителей о взыскании штрафа.

20 июня судебная коллегия по гражданским делам областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставив его решение без изменения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30