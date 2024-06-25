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Театр Культура

"Тольяттиазот" поддержал театральный фестиваль "Премьера одной репетиции"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке ТОАЗа в Тольятти прошел юбилейный XV театральный фестиваль "Премьера одной репетиции". Масштабное культурное событие объединило около 2 500 зрителей. Ключевой темой стал "Популярный театр", включающий различные жанры — от моноспектакля до буффонады.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

"Тольяттиазот" оказывает помощь в проведении фестиваля на протяжении последних нескольких лет. В этом году церемония открытия прошла нестандартно — под открытым небом в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Здесь зрителям был представлен спектакль "Месяцы" уличного театра маски "Странствующие куклы господина Пэжо" из Санкт-Петербурга. Остальные показы состоялись на сцене театра "Дилижанс".

Программа семидневного фестиваля включала в себя 13 постановок режиссеров из Тольятти, Самары и Казани. Впервые гостями показов в Тольятти стали заслуженный артист России Евгений Князев с моноспектаклем "Пиковая дама" и Казанский театр юного зрителя (ТЮЗ) со спектаклем "Здесь был Кай". Постановка по мотивам сказки "Снежная королева" — совместный проект ТЮЗа и поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", посвященный теме утраты близкого человека и работы с психологической травмой. 

Завершился фестиваль спектаклем Марии Критской "Три фарса из одного циркового фургончика" — победителем конкурсной программы 2023 года. Традиционно после всех показов проходили обсуждения с участием зрителей и экспертов — театральных критиков.

По итогам голосования среди спектаклей будет определен лидер, который станет частью постоянного репертуара театра "Дилижанс" в новом сезоне.

"Программа "Тольяттиазота" по поддержке значимых городских событий отличается многогранностью и разноплановостью. Помощь от компании получают общественные организации, образовательные учреждения, спортивные федерации. Содействие оказывается и развитию культурных традиций. В рамках театрального фестиваля у тольяттинского зрителя есть уникальная возможность посетить яркие, неординарные постановки театров из других городов, поделиться впечатлениями и эмоциями и обязательно вынести для себя что-то новое", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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