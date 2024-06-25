"Тольяттиазот" поддержал театральный фестиваль "Премьера одной репетиции"

При поддержке ТОАЗа в Тольятти прошел юбилейный XV театральный фестиваль "Премьера одной репетиции". Масштабное культурное событие объединило около 2 500 зрителей. Ключевой темой стал "Популярный театр", включающий различные жанры — от моноспектакля до буффонады.
"Тольяттиазот" оказывает помощь в проведении фестиваля на протяжении последних нескольких лет. В этом году церемония открытия прошла нестандартно — под открытым небом в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Здесь зрителям был представлен спектакль "Месяцы" уличного театра маски "Странствующие куклы господина Пэжо" из Санкт-Петербурга. Остальные показы состоялись на сцене театра "Дилижанс".
Программа семидневного фестиваля включала в себя 13 постановок режиссеров из Тольятти, Самары и Казани. Впервые гостями показов в Тольятти стали заслуженный артист России Евгений Князев с моноспектаклем "Пиковая дама" и Казанский театр юного зрителя (ТЮЗ) со спектаклем "Здесь был Кай". Постановка по мотивам сказки "Снежная королева" — совместный проект ТЮЗа и поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", посвященный теме утраты близкого человека и работы с психологической травмой.
Завершился фестиваль спектаклем Марии Критской "Три фарса из одного циркового фургончика" — победителем конкурсной программы 2023 года. Традиционно после всех показов проходили обсуждения с участием зрителей и экспертов — театральных критиков.
По итогам голосования среди спектаклей будет определен лидер, который станет частью постоянного репертуара театра "Дилижанс" в новом сезоне.
"Программа "Тольяттиазота" по поддержке значимых городских событий отличается многогранностью и разноплановостью. Помощь от компании получают общественные организации, образовательные учреждения, спортивные федерации. Содействие оказывается и развитию культурных традиций. В рамках театрального фестиваля у тольяттинского зрителя есть уникальная возможность посетить яркие, неординарные постановки театров из других городов, поделиться впечатлениями и эмоциями и обязательно вынести для себя что-то новое", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.