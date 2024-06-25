Спортсмены Самарской области завоевали 12 медалей Игр БРИКС

С 12 по 23 июня состоялись международные спортивные соревнования — Игры БРИКС. Игры проводятся ежегодно между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В 2024 году председателем группы является Россия, в связи с чем соревнования были организованы на территории нашей страны. Большая часть Игр прошла в Казани, отдельные соревнования были проведены в Москве.

В Играх приняли участие 4700 спортсменов из 90 стран мира, которые разыграли 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, в число которых вошли как традиционные летние олимпийские виды спорта, так и национальные — корэш и борьба на поясах, неолимпийские — шахматы и акробатический рок-н-ролл, а командные виды были разыграны в формате баскетбольного и футбольного фиджитал двоеборья.

— Спортивное сотрудничество со странами БРИКС строится в духе партнерства и остается одним из приоритетных направлений взаимодействия наших государств. За годы своего существования объединение БРИКС добилось серьезных практических результатов и прочно утвердилось в качестве авторитетной международной площадки. Сегодня возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в сфере спорта, — отметил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

В составе сборной России на Играх БРИКС выступили представители Самарской области, большинству из которых удалось стать медалистами турнира.

Мария Тайлакова завоевала две медали Игр БРИКС. Сначала она стала победительницей в командных соревнованиях по настольному теннису. Россиянки в финале встречались со сборной Китая и добились победы с результатом 3:0. А затем в одиночном разряде Мария дошла до финала, где обыграла соотечественницу Элизабет Авраамян — 3:1 по партиям и таким образом стала двукратной победительницей Игр БРИКС.

"К финальному матчу я подготовилась хорошо, хотела насладиться атмосферой, игрой, главное было действовать уверенно. Очень спокойно играла и в какой-то момент просто не поддавалась эмоциям. Второе золото на Играх БРИКС — очень хороший результат, думаю, что это очень престижно", — поделилась с пресс-службой Игр своими впечатлениями по итогам финала первая ракетка России Мария Тайлакова.

В личном турнире по фехтованию на рапирах самарские спортсмены Антон и Кирилл Бородачевы встретились между собой в полуфинале. Кирилл одержал победу — 15:7, затем в финале с таким же счетом обыграл еще одного россиянина Тимура Сафина и завоевал золото. Антон Бородачев и представитель сборной Узбекистана Мухаммад-Юсуф Асранов стали обладателями бронзы.

В командном турнире рапиристов в составе сборной России Антон и Кирилл Бородачевы заняли 1-е место. Россияне в полуфинале обыграли команду Индии — 45:20, а в финале оказались сильнее Белоруссии — 45:11.

В гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 500 метров и 200 метров в каноэ-двойке победителем Игр стал экипаж в составе Михаил Павлов (Самарская область) и Дмитрий Шаров (Воронежская область). Еще одно золото Михаил завоевал в составе каноэ-четверки на 500 метрах. А на 200 метрах смешанный экипаж Михаил Павлов / София Штиль (Алтайский край) взял бронзу. На дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке представитель сборной Самарской области Илья Штокалов занял второе место.

В соревнованиях по плаванию сборная России выступила юниорским составом, в который вошли два спортсмена из Самарской области: Арина Хитева из Новокуйбышевска и Михаил Быков из Тольятти. Арина Хитева стала двукратным призером Игр: заняла 3-е место на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 26,69 секунды и завоевала серебро в составе сборной команды России в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров. Михаил Быков стал обладателем серебряной медали на 200-метровке брассом с результатом 2 минуты 14,78 секунды.

"Поздравляю спортсменов и их наставников с высокими спортивными результатами. Самарская область гордится их достижениями. Спортивные игры стран БРИКС в 2024 году стали значимыми международными соревнованиями для наших спортсменов. Добавлю, что игры включены в перечень спортивных мероприятий, по результатам которых призерам и их тренерам регион назначает и выплачивает денежное поощрение", — рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.